Ruanda und Rheinland-Pfalz: 40 Jahre Partnerschaft - auf Augenhöhe?

Mehr als 6.000 Kilometer Luftlinie trennen Deutschland und das afrikanische Land Ruanda. Es ist ein relativ kleines Land, mit dem Rheinland-Pfalz inzwischen seit 40 Jahren eine enge Partnerschaft pflegt, nur rund 30 Prozent größer als das Bundesland. Jedes Jahr fliegen Schulklassen nach Ruanda, das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech baut dort zurzeit an einem Impfstoff-Werk und die Landesregierung hat diese Partnerschaft im Juni mit einer Jubiläumsfeier in Mainz und in der Landesvertretung in Berlin gefeiert. Nun steht der Gegenbesuch von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Ruanda an. Dabei wird immer wieder betont, es sei eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Wenn das so ist, sollte Rheinland-Pfalz dann also auch etwas von Ruanda lernen? Was das sein könnte, erläutert Christina Berthold im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem. Sie ist die Geschäftsführerin des Partnerschaftsvereins Ruanda-Rheinland-Pfalz in Mainz.