Die rheinland-pfälzische Landesregierung sieht derzeit keine Gefahr von Seuchen in den Hochwassergebieten. Eine solche Sorge hatte der Bundesverband der Amtsärzte kürzlich geäußert und auf eine "nach wie vor erschreckende Situation" in den betroffenen Gebieten hingewiesen.

"Uns ist keine Seuchengefahr bekannt"

Der Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium Denis Alt stellt nun stattdessen klar: "Wir sprechen hier über ein Katastrophengebiet, aber ein Katastrophengebiet, in dem die medizinische Versorgung stabil ist und in der es aktuell keine Seuchengefahr gibt." Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern berichtet Alt von einer engagierten Zusammenarbeit aller Akteure des Gesundheitswesens mit der Landesregierung, darunter Ärzte, Apotheken und Kassenärztliche Vereinigung.

Unterschiedliche medizinische Dienste im Krisengebiet verfügbar

Für die Menschen in den betroffenen Gebieten gebe es unterschiedliche medizinische Angebote. So gebe es eine spezielle Telefonnummer, die von der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet worden sei, um Patientinnen und Patienten mit Hilfsbedarf zu unterstützen. Außerdem sei zum Beispiel die ärztliche Bereitschaftspraxis Bad Neuenahr-Ahrweiler, die üblicherweise Nachtdienste vorhalte, nun auch tagsüber besetzt, ebenso wie eine mobile Bereitschaftspraxis, die am Bahnhof von Bad Neuenahr-Ahrweiler errichtet worden sei.