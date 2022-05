RP-Innenminister Lewentz: Auch der Zivilschutz muss ausgebaut werden

Das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen zum Ausbau der Bundeswehr ist in den vergangenen Wochen heiß diskutiert worden - vor allem, weil die Grünen mit dem Geld auch den Zivilschutz stärken wollten. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sieht für beides die Notwendigkeit. "Die 100 Milliarden für die Bundeswehr sind richtig adressiert - sie braucht dieses Geld". Wie das eine zu tun und das andere nicht zu lassen ist, hat er mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph besprochen. Was genau Lewentz für den Katastrophenschutz in seinem Bundesland tun will, hören Sie im Interview.