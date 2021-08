per Mail teilen

Rheinland-Pfalz bleibt trotz Kritik aus anderen Bundesländern bei seiner Haltung, dass auch Einreisende aus innerdeutschen Corona-Risikogebieten in Quarantäne müssen. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) verteidigte das Vorgehen in SWR Aktuell. Man habe sich für einen einheitlichen Regelungsrahmen entschieden. In Baden-Württemberg gelten zwar kein Einreiseverbot und auch keine Quarantänepflicht für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten, allerdings hat die Landesregierung ein Beherbergungsverbot ausgesprochen - sofern kein aktuelles negatives Testergebnis bei Einreise vorliegt. Das Gespräch mit der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führte SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.