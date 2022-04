per Mail teilen

Wegen der weiter steigenden Corona-Zahlen haben sich am Montagabend die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) abgesprochen. Der Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz, Clemens Hoch (SPD), hat die Beschlüsse in SWR Aktuell konkretisiert und sagt unter anderem: Im Februar starten die "Novavax"-Impfungen.

Bezüglich der weiter bestehenden Möglichkeit, sich telefonisch krankschreiben zu lassen, hat Hoch eingeräumt, dass zwar die Telefone in vielen Praxen überlastet seien, aber es gebe ja auch andere Möglichkeiten, für eine Krankschreibung Kontakt aufzunehmen. "Dann ist da schon mal die Leitung blockiert, aber man kann sich ja auch per E-Mail oder auf anderen Wegen beim Arzt melden. Wichtig war uns jetzt, zu sagen: Menschen mit Atemwegserkrankungen sollen bestenfalls zu Hause bleiben und sich zu Hause testen, nicht unter Leute kommen oder in die Arztpraxis gehen und deshalb wollen wir auch, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen weiterhin unbürokratisch ausgestellt werden können." Zudem wirkten wegen der hohen Impfquote im medizinischen Sektor auch die gelockerten Quarantäne-Regeln Ausfall-Zeiten des Praxispersonals entgegen.

In der Corona-Pandemie steht das Telefon in den meisten Praxen quasi nie still (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uli Deck

"Novavax" kommt an den Start

Zur Impfkampagne im Land nannte er Pläne, wie der sogenannte "Totimpfstoff" des Herstellers "Novavax" zum Einsatz gebracht werden soll: "Seit gestern wissen wir, dass 'Novavax' Ende Februar geliefert wird", sagte Hoch. Dieses nach einem traditionelleren Verfahren im Vergleich zu den neueren mRNA-Impfstoffen hergestellte Vakzin könne nochmals Menschen von einer Impfung überzeugen, die eher auf besser erprobte Verfahren setzen wollten. "Wir werden deshalb bereits ab kommendem Montag, ab dem 24. Januar, unser Registrierungsportal landesweit für Menschen, die mit 'Novavax' geimpft werden wollen, öffnen." Medizinisches Personal, das noch nicht geimpft sei, werde hier priorisiert behandelt und mit einem Termin bis Ende Februar versorgt.

"Wir sind sehr dankbar, was unsere niedergelassene Ärzteschaft in Rheinland-Pfalz alles in den letzten Wochen und Monaten leistet."

Hoch lobte gleichzeitig, dass auch ohne diesen Impfstoff gerade im medizinischen Sektor die Impfquote schon sehr gut sei.

Luca-App keine "Fehlinvestition"

Zur Luca-App räumte Hoch ein, dass diese nicht allen Erwartungen in der Realität gerecht geworden sei. Gleichzeitig wehrte er sich gegen die Darstellung, die App sei eine unnötige Ausgabe von Steuergeld gewesen. Das Ausfüllen von Zetteln, wie es zu Beginn der Pandemie zur Kontakt-Nachverfolgung überall nötig gewesen sei, stelle da keine Alternative dar.