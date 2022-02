RP-Gesundheitsminister Hoch steht zur "Booster-Impfung"

Wer vor mehr als sechs Monaten seine zweite Corona-Impfung bekommen hat, soll nach Ansicht der Gesundheitsminister von Bund und Ländern eine Auffrischungsimpfung erhalten können. Darauf haben sie sich nach Beratungen in Lindau geeingt. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) erklärte dazu im SWR, bei dem Thema bestehe unter den Ländern große Einigkeit. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte in Lindau, Booster-Impfungen nach sechs Monaten sollten die Regel werden und nicht die Ausnahme. Zu den Beschlüssen gehört auch, dass es in den Alten- und Pflegeheimen mehr verpflichtende Tests geben soll. Eine Impfpflicht für das Pflegepersonal soll es aber nicht geben. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Lechler erklärt Hoch, welche Regeln Rheinland-Pfalz für ungeimpfte Besucher und Mitarbeitende in Altenheimen und Krankenhäusern aufgestellt hat.