RP-Familienministerin Binz: Kinder müssen der Gesellschaft etwas wert sein

Bei einer Kinderrechte-Tagung in Bingen haben Fachleute über die Diskriminierung und Ausgrenzung von Kindern diskutiert - ein Problem, das auch der rheinland-pfälzischen Familienministerin Katharina Binz (Bündnis90/Die Grünen) am Herzen liegt. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex machte sie sich für die Einführung der viel diskutierten Kindergrundsicherung stark: "Viele Kinder wachsen in armen Verhältnissen auf und das hat einen ganz großen Einfluss auf ihre Chancen und Perspektiven". Die aktuellen staatlichen Leistungen, die nach Ansicht von Binz nicht ganz rund laufen, würden durch die Grundsicherung vom Kopf auf die Füße gestellt. "Kinder müssen der Gesellschaft etwas wert sein", appellierte Binz. Hören Sie im Interview auch, was das Land Rheinland-Pfalz für das Wohlergehen von Kindern aktuell und in Zukunft plant.