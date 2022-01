RP-Bildungsministerin Hubig für lokale Gegenmaßnahmen bei Corona-Ausbrüchen an Schulen

Die Kultusministerkonferenz berät heute über den Umgang mit der Corona-Pandemie. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen durch die Omikron-Variante freut sich die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig, dass die Schulen in ihrem Bundesland in dieser Woche wieder im Präsenzunterricht starten konnten. Sollte es Corona-Ausbrüche an Schulen geben, gehe es nicht um eine “Reißleine”, sondern um Lösungen, die die Schulen vor Ort gemeinsam mit der Schulaufsicht finden müssten. Was Sie von den Abiturprüfungen unter Corona-Bedingungen hält, verrät sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.