Der Oberbürgermeister von Rottenburg am Neckar, Stephan Neher (CDU) hat eine schnelle Aufnahme von Flüchtlingen aus dem durch ein Feuer zerstörten Lager Moria gefordert. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich sagte Neher: "Wir haben genügend Platz." Die Erstaufnahmeeinrichtung stünden noch auf "Stand-by". "Wir wären in der Lage, relativ schnell 200 bis 300 Menschen aufzunehmen." Auf die Einstimmigkeit in der Europäischen Union zu warten, halte er für utopisch. Neher forderte Innenminister Seehofer (CSU) auf, seinen Plan aus dem Frühjahr wieder aufzunehmen, mit den Ländern in der EU zu verhandeln, die bereit seien eine Lösung bei der Verteilung von Flüchtlingen herbeizuführen. Die sei "überfällig und es ist nicht verständlich, warum hier solange zugewartet wird," so Neher Er hoffe, dass sich durch den Druck auf den Innenminister jetzt etwas ändere. "Es gibt sehr viele Städte und Gemeinden, die über das ‘Sichere Häfen – Bündnis‘ seit über einem Jahr signalisieren: wir haben Kapazitäten." Die Bereitschaft der Stadt, Flüchtlinge aufzunehmen treffe auch auf kritische Stimmen aus der Bevölkerung, aber der Großteil folge der Argumentation der Stadt.