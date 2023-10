„USA haben Europa und Ukraine den Arsch gerettet“ sagt SPD-Außenpolitiker Roth

Vor dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Granada fordert der SPD-Außenpolitiker Michael Roth Europa zur Einigkeit auf- vor allem bei der Hilfe für die Ukraine. Die müsse unabhängiger von den USA werden, weil von dort bald weniger Unterstützung kommen werde, sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags im SWR-Aktuell-Interview mit Andreas Böhnisch – und er erklärt, was Deutschland anstelle der von Kanzler Scholz ausgeschlossenen „Taurus“-Marschflugkörper liefern sollte.

SWR Aktuell: Steht die Europäische Union am Scheideweg, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt?

Michael Roth: Es ist gut, dass der ukrainische Präsident Selenskyj uns noch einmal daran erinnert, dass der russische Imperialismus nicht nur die Ukraine zu vernichten trachtet. Es geht hier auch um die Existenz, um das Überleben Europas als Wertegemeinschaft. Wenn die Ukraine diesen Krieg verlieren sollte, dann drohen weitere militärische Konflikte im Osten Europas. Das sage ich deshalb, weil ein Scheinfrieden, der der Ukraine Unmenschliches abverlangt, am Ende eben keinen Frieden darstellt, sondern es drohen dann weitere Kriege. Und deswegen müssen wir jetzt entschlossen und möglichst geschlossen unsere militärische und politische Unterstützung der Ukraine fortsetzen.

SWR Aktuell: Fakt ist aber, dass gerade im Osten Europas Länder wie Ungarn, Polen und die Slowakei nicht mehr uneingeschränkt hinter der Ukraine stehen. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass in den kommenden Monaten die Kriegsmüdigkeit auch in anderen EU-Staaten zunimmt, ein Waffenstillstand vereinbart wird und der Konflikt, wie Selenskyj warnt, eingefroren wird?

Roth: Erst einmal müssen wir in Europa mehr Verantwortung übernehmen, weil sich abzeichnet, dass die USA nicht mehr in dem starken Maße die Ukraine unterstützen werden, wie das bislang war. Offen gestanden: Die USA haben uns in Europa den Arsch gerettet. Die haben dafür gesorgt, dass die Ukraine bislang so tapfer diesen Krieg überstehen kann. Jetzt müssen wir mehr tun. Ich habe keinen Zweifel, dass auch nach dem Wahlkampf in Polen, der glücklicherweise bald zu Ende gehen wird, auch Polen wieder fest an der Seite der Ukraine stehen wird. Aber es wird im Wesentlichen auf Deutschland, auch auf Frankreich ankommen, und außerhalb der Europäischen Union beispielsweise auch auf Großbritannien. Wir müssen jetzt mehr liefern, und wir müssen immer wieder unserer Bevölkerung erklären, dass es eben nicht um ein irgendwie entferntes Land geht. Es geht auch um uns, um unsere Sicherheit und um unseren Frieden.

SWR Aktuell: Sie sagen, Europa muss mehr Verantwortung übernehmen, und wir müssen mehr liefern. Ich vermute mal, Sie meinen damit auch Waffen. Nun hat der Bundeskanzler Olaf Scholz der Ukraine ein weiteres Flugabwehrsystem vom Typ Patriot zugesagt, aber Taurus-Marschflugkörper sollen vorerst nicht geliefert werden. Wenn wir mehr liefern sollen, also die Ukraine stärker militärisch unterstützen sollen, wie passt das zusammen?

Roth: Das passt gut zusammen. Wenn man der Ukraine ein Waffensystem nicht liefern möchte, und das habe ich erst mal zu respektieren, und das respektiere ich auch, dann muss man eben mehr vom Gleichen liefern. Und das tun wir ja auch schon, und das muss aber jetzt noch mal getoppt werden. Das heißt das, was die Ukraine am dringendsten braucht - auch wenn viele das nicht mehr hören wollen – ist Munition, ist Flugabwehr, Iris-T, Patriot und viele Systeme, über die ich jetzt im Detail gar nicht sprechen möchte. Die helfen der Ukraine ganz konkret nicht nur, sich selbst zu verteidigen, sondern auch von Russland erobertes Gebiet später zu befreien. Und gerade der Winter wird sehr schwer werden. Wir werden uns an schreckliche Bilder wieder gewöhnen müssen, weil Russland, das haben wir ja gestern auch erlebt, nicht davor zurückschreckt, zivile Ziele anzugreifen. Es geht um Schulen, es geht um Energieversorgungsunternehmen, es geht um Kindergärten. Da dürfen wir nicht zuschauen. Deshalb muss die Ukraine weiter auch militärisch unterstützt werden. Das schafft Deutschland nicht allein. Aber da müssen wir jetzt alle schauen: Was können wir noch mehr tun? Denn das ist unsere Pflicht.

SWR Aktuell: Ein Thema bei dem inoffiziellen EU-Gipfel in Granada sind Reformen, damit die Europäische Union weitere Mitglieder aufnehmen kann. Die Ukraine will EU-Mitglied werden, und Ratspräsident Charles Michel hält einen Beitritt bis 2030 für möglich. Sie auch?

Roth: Ich halte das für möglich, wenn der Krieg rasch beendet wird, und wenn wir am Ende des Tages auch die Ukraine weiter so engagiert dabei unterstützen, die notwendigen Reformen einzuleiten. Die EU-Erweiterung ist kein schönes Geschenk von uns an irgendwelche armen Brüder und Schwestern. Es liegt in unserem eigenen Sinne, dass Europa stabil, friedlich und demokratisch ist. Und bislang ist Erweiterung das erfolgreichste Instrument in der Geschichte des vereinten Europas gewesen, das wir hatten. Alle anderen Strategien sind bislang gescheitert. Also: Ich wünsche mir das, und ich hoffe, dass das nicht nur Lippenbekenntnisse sind von Herrn Michel und von anderen, sondern dass wir jetzt auch etwas dafür tun. Noch einmal: Es ist kein Geschenk. Es liegt in unserem eigenen Interesse, dass wir Staaten wie die Ukraine, vor allem aber auch Westbalkanstaaten, in unseren Friedensclub, in unseren Demokratieclub aufnehmen.