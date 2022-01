Rote Meldung in der Corona-Warn-App: Was muss der Arbeitgeber wissen?

Bei einer roten Meldung in der Corona-Warn-App war das Mobiltelefon in der eigenen Tasche mindestens zehn Minuten lang auf engerem Raum mit dem Handy einer anderen Person, die die App nutzt und dann eine Infektion mit dem Corona-Virus gemeldet hat. Was also tun? Eine sogenannte "rote Meldung" führt nicht automatisch zu einer Melde- oder Quarantänepflicht, denn die Umstände - war es mit FFP2-Maske auf dem Wochenmarkt oder doch im Restaurant am Nachbartisch - müssen zuvor noch geklärt werden. Deswegen sollte Kontakt mit dem Hausarzt oder der örtlichen Corona-Hotline unter 116117 gesucht werden. Wie es dann weitergeht, klärt SWR-Wirtschaftsredakteur Lutz Heyser im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.