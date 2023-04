Robert Habeck in Kiew: Was bringen Wirtschafts-Gespräche im Zeichen des Kriegs?

per Mail teilen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält sich in der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf. Begleitet wird er von einer Wirtschaftsdelegation. Für Viola von Cramon-Taubadel (Grüne), Abgeordnete im Europäischen Parlament, ist der Besuch keine reine Symbolpolitik. Die Reise Habecks zeige, "dass es ein großes Interesse und Engagement gibt". Der Wiederaufbau müsse trotz des anhaltenden Bombardements der Ukraine durch Russland bereits jetzt geplant werden. Wichtige Punkte seien zum Beispiel die Wiederherstellung der Energieinfrastruktur und der Einrichtungen im sozialen Bereich. Außerdem müsse festgelegt werden, wer Hilfszahlungen erhalten und wie sie ausgezahlt werden sollten. Auch Klimaschutzprojekte seien in Hinblick auf den Wiederaufbau der Ukraine wichtig. "Es gibt so viele Aspekte und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt schon starten, dass, wenn es hoffentlich bald zu einem Waffenstillstand kommt, auch gleich losgelegt werden kann."

Welche Rolle die EU beim Wiederaufbau der Ukraine spielen wird, erläutert die Grünen-Politikerin im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Laura Koppenhöfer.