Robert-Bosch-Krankenhaus: Immer mehr Impfdurchbrüche auch bei Mitarbeitern

per Mail teilen

Das Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) in Stuttgart stellt sich in den kommenden Tagen und Wochen auf eine steigende Belastung des Gesundheitssystems und damit auch auf mehr Covid-19-Sterbefälle ein. 45 Covid-Patienten seien derzeit stationär im RBK und an der zum RBK gehörenden Klinik Schillerhöhe aufgenommen, davon 15 auf den Intensivstationen. 90 Prozent dieser Patienten seien ungeimpft, sagt RBK-Geschäftsführer Professor Mark Dominik Alscher im Gespräch mit dem SWR. Es würden aber auch immer mehr Impfdurchbrüche verzeichnet – und das auch bei den eigenen Mitarbeitern. Wie sich dies auf den Krankenhausbetrieb auswirkt, und wie Alscher die aktuelle Corona-Politik beurteilt, ist ebenfalls im Gespräch zu hören.