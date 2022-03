RLP-Bildungsministerin Hubig: Ukrainekrieg-Konflikte an Schulen im Dialog lösen

per Mail teilen

Das Thema Ukraine-Krieg ist inzwischen auch in Schulen in Deutschland angekommen. Immer wieder kommt es zu Konflikten mit Schülerinnen und Schülern russischer Herkunft - viele fühlen sich gemobbt. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig von der SPD sagt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich: "Weder die einen noch die anderen dürfen ausgegrenzt werden. Ein solches Verhalten darf es an unseren Schulen nicht geben. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Konflikte angesprochen werden, dass sie besprochen werden, dass man im Klassenverband nach Lösungen sucht."