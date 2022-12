per Mail teilen

Jede Menge Nikoläuse auf dicken Motorrädern sind am Nikolaustag in der Südpfalz unterwegs und das für einen guten Zweck: Sie sammeln Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Schon seit 2015 übernehmen die "Harley Davidson Riding Santas" diese Aufgabe - letztes Jahr wurde bei der Spendensumme erstmals die 100.000-Euro-Marke geknackt. Über die Idee und die künftigen Pläne hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Organisator Patrick Kuntz aus Knöringen gesprochen.