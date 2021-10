Gespräche mit der FDP: Grüne hoffen auf Lockerung der Schuldenbremse

Grüne und FDP wollen sich zu Gesprächen nach der Bundestagswahl treffen. Für die Grünen werden an den Sondierungen die beiden Partei-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck teilnehmen - für die FDP der Parteivorsitzende Christian Lindner und Generalsekretär Volker Wissing. Aber wie passen Grüne und Liberale politisch zusammen? Ricarda Lang ist stellvertretende Bundesvorsitzende bei Bündnis 90/Die Grünen und vertritt als Abgeordnete den Wahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd. Sie setzt auf Innovationen und die dürfen auch was kosten.

SWR: Welche Erwartungen haben Sie an das erste Treffen von Grünen und FDP?

Ricarda Lang: Ich denke, es wird erst mal darum gehen, auszuloten, dass es überhaupt möglich ist. Wir haben es ja gewusst, dass das in den möglichen Konstellationen wahrscheinlich die Parteien sind, die die größten Unterschiede haben. Vor allem, wenn es um die Finanzpolitik oder die Steuerpolitik geht, gibt es Differenzen, aber diese Parteien haben durchaus Potenzial, wenn es um gesellschaftliche Modernisierung geht: zum Beispiel die Abschaffung von Paragraf 219a oder die Legalisierung von Cannabis. Ich denke, vor allem wird es aber darum gehen, zu schauen: Gibt es bei all den Unterschieden irgendwie Brücken - gibt es Möglichkeiten, zusammenzukommen?

Die FDP schließt Steuererhöhungen aus, sie sollen sogar runter, auch für Gutverdienende. Sind Sie von den Grünen in den Sondierungen bereit, darüber überhaupt zu reden, weil Sie das komplett ablehnen?

Für mich ist komplett klar: Wir brauchen eine Steuer- und Finanzpolitik, nicht nur für einen kleinen Teil der Gesellschaft, also die Menschen, die wohlhabend sind und ohnehin schon viel haben. Was mir auch persönlich sehr wichtig ist, ist, dass wir es hinbekommen jetzt zu investieren. Wenn wir versuchen uns aus einer Krise heraus zu sparen, dann machen wir uns eigentlich schuldig an den zukünftigen Generationen, weil wir notwendige Investitionen in Klimaschutz, aber auch in Bildung oder Gesundheit unterlassen. Da müssen wir eine Lösung finden, wie jetzt mehr investiert werden kann und da müssen wir auch an die Schuldenbremse ran.

Das könnte ein Punkt sein, in dem Sie Gemeinsamkeiten mit der FDP ausloten können: beim Investieren. Gibt es da eine Möglichkeit eine Brücke zu bauen, vielleicht die Steuern doch nicht anzuheben?

Ich würde das an keiner Stelle gerade gegeneinander ausspielen. Ich glaube, erst mal muss das Ziel sein, eine gerechte Steuerpolitik zu schaffen. Gerechte Steuerpolitik heißt eben, dass diejenigen, die besonders viel haben, mehr Verantwortung tragen und dafür der Mittelstand und Menschen mit geringem Einkommen entlastet werden. Bei den Investitionen brauchen wir am Ende beides. Wir brauchen den öffentlichen Sektor und den privaten Sektor. Nur wenn wir jetzt auch von staatlicher Seite aus mehr investieren, wozu es ja gerade beste Möglichkeiten gibt bei den derzeitigen Zinssätzen und bei dem Vertrauen in deutsche Anleihen, können wir dadurch auch neues, privates Geld heben.

Die Schuldenbremse haben Sie angesprochen. Was erwarten Sie von der FDP?

Erstmal Blockade, aber das wird man ja in den Verhandlungen sehen, wie es dann weitergeht. Dafür sind ja Verhandlungen da.

Und welchen Punkt wollen Sie da durchsetzen als Grüne?

Wir wollen eine Investitionsklausel, also eine Form der Schuldenbremse, die ermöglicht, dass jetzt mehr investiert wird an den Stellen, wo neues Vermögen geschaffen wird. Das sind zum Beispiel Investitionen in Klimaschutz, aber auch in Bildung, in neue Sozialbauten. Also in all das, was uns als Gesellschaft auf der einen Seite sozial zusammenhält und auf der anderen Seite jetzt zukunftsfähig macht.

Es ist bereits die Rede von einer politischen Zeitenwende in Deutschland, weil Grün und Gelb darüber entscheiden könnten, wer Kanzler wird: bei einer "Ampel" Olaf Scholz oder "Jamaika" Armin Laschet. Welche Verantwortung erwächst daraus für die Grünen?

Erst mal muss man natürlich anerkennen, dass die SPD vorne liegt und dass wir mit der "Ampel" und "Jamaika" nicht zwei gleichwertige Verhandlungsalternativen haben. Wir haben eine Verhandlungsalternative mit einer Partei, die vorne liegt. Und eine andere mit einer Partei, die sehr, sehr klar verloren hat. Und diese Partei zeigt sich jetzt so, als ob sie eigentlich überhaupt nicht gesprächs- oder verhandlungsfähig ist. Dieses Prinzip: Es gibt den einen Gewinner, der hat die 40 Prozent, und dann gibt es noch zugeordnete Parteien, die springen müssen - das funktioniert nicht mehr. Das sieht man jetzt. Das ist für uns eine große Verantwortung. Ich glaube, es passt aber zu der Rolle, die wir auch im Wahlkampf und darüber hinaus für uns beansprucht haben: eine neue Führungsrolle und auch ein neues Zentrum für gesellschaftlichen Aufbruch, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zu sein. Diese Verantwortung ist riesig, aber ich bin davon überzeugt, wir sind gut vorbereitet, dieser Verantwortung gerecht zu werden.