Ricarda Lang aus BW: Warum sie Grünen-Chefin werden will

"Wir müssen eine eigenständige Partei sein, die über den Regierungsalltag hinausdenkt und die Menschen überzeugt." Mit diesem Grundsatz will Ricarda Lang eine der beiden künftigen Grünen-Chefinnen werden. Die Abgeordnete aus dem Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd hat ihre Kandidatur angekündigt. In SWR Aktuell sagte sie, die Partei werde nun nach 16 Jahren in der Opposition eine andere Rolle einnehmen müssen. Warum ihr das Projekt einer Kindergrundsicherung besonders wichtig ist, erklärt Ricarda Lang im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler.