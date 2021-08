Die rheinland-pfälzische Landesregierung will den Menschen in den von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Gebieten schnell helfen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Modetratorin Astrid Meisoll: "Wir wollen sehr schnell klären, was kann wo und wie wieder aufgebaut werden." Allein im Ahrtal seien rund 40.000 Menschen vom Hochwasser betroffen. Die wollten Klarheit darüber haben, wie und ob sie zum Beispiel ihre Häuser wieder aufbauen könnten, so Lewentz. Es sei jedoch bereits jetzt klar, dass nicht alle Häuser bis zum Winter wieder mit Energie versorgt werden könnten. "Dafür wollen wir Ersatzangebote erarbeiten, dass die Menschen im Winter gut und warm untergebraucht werden."