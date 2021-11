Rheinland-Pfalz: Wie soll nach Flut und Corona der Tourismus zurückkommen?

Ein Jahr ist es her, dass Deutschland wegen der Corona-Pandemie in den Teil-Lockdown ging. Restaurants, Hotels und Pensionen mussten dichtmachen - und blieben geschlossen bis in dieses Frühjahr, oft sieben Monate lang. Nach der Wiedereröffnung kam dann in einigen Regionen von Rheinland-Pfalz auch noch die Flutkatastrophe hinzu und doch: Es muss weitergehen. Für den weiteren Weg gibt die Politik wichtige Rahmenbedingungen vor - welche das sind, klärt SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch im Gespräch mit der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt von der FDP.