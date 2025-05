Rheinland-Pfalz-Tag 2025 – warum Neustadt an der Weinstraße der perfekte Gastgeber ist

Neustadt an der Weinstraße ist an diesem Wochenende Gastgeber des Rheinland-Pfalz-Tages 2025. Bis Sonntag präsentiert die 50.000-Einwohner-Stadt sich und das Bundesland. Andrea Doll vom Stadtmarketing hält ihre Stadt bestens dafür geeignet: "Wir sind ein feierfreudiges Völkchen. Wir haben eine schöne Altstadt und wir bieten auch rund um den Rheinland-Pfalz-Tag gute Atmosphäre. Das passt gut zueinander," schwärmt Andrea Doll in SWR Aktuell. Der Rheinland-Pfalz-Tag wird seit 1984 jeweils in einer anderen Stadt des Bundeslandes gefeiert. Zunächst einmal im Jahr und seit 2023 im zwei-Jahres-Rhythmus. Neben Essen, Trinken und Musik werden in Neustadt an der Weinstraße dutzende Veranstaltungen geboten: Theater, geschichtliche Führungen, unter anderem auf den Turm des Hambacher Schlosses, Talkrunden und ein großer Mittelaltermarkt. Wieviel Vorbereitung nötig ist und wie schwer es ist, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein solches Fest zu organisieren, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Leon Vucemilovic mit Andrea Doll gesprochen.