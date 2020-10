Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hat die geplante Abschaffung der verpflichtenden Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten verteidigt. Der Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern trage dem Umstand Rechnung, dass die Urlaubszeit in den meisten Bundesländern vorbei sei. Deshalb würden jetzt sehr viel weniger Reiserückkehrer erwartet. Kritik an den teils langen Wartezeiten auf Testergebnisse ließ die Gesundheitsministerin ebenfalls nicht gelten. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, sagte Bätzing-Lichtenthäler, man habe es sehr gut hinbekommen, die große Anzahl an Reiserückkehrern zu testen. Die Labore seien zwar zum Ende der Saison an ihre Grenzen geraten, allerdings gehe der Bedarf nun ja auch wieder zurück.