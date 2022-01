Rezeptfreies Viagra? Experte für Männergesundheit rät ab

Vor fast 24 Jahren wurde das Potenzmittel Viagra in den USA zugelassen, wenig später auch in Europa. Der Hersteller Pfizer wurde dadurch zeitweise zum größten Pharmaunternehmen der Welt. In Deutschland gab und gibt es Viagra von Anfang an nur auf Rezept. Doch das könnte sich ändern: Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte überlegt, ob die Verschreibungspflicht des Wirkstoffs Sildenafil aufgehoben wird. Welche Vor- und welche Nachteile das hätte, hat SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem Professor Frank Sommer gefragt - er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit.