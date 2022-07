Reutlinger Zauberkünstler tritt bei der WM in Kanada an: "Hier bin ich Außenseiter"

Das kanadische Quebec erlebt eine magische Woche: Hier konkurrieren fast 2.000 der weltbesten Zauberkünstler um den Titel des World Champion. Unter ihnen ist auch der Reutlinger Nikolai Striebel, der in diesem Jahr schon Deutscher Meister geworden ist. "Nach Kanada bin ich als Außenseiter gereist; hier sind wahnsinnig tolle KollegInnen", sagte Striebel im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Viele von ihnen hätten bereits drei oder vier Jahre an ihren Acts gearbeitet - Zauberkunststücke zu entwickeln sei nämlich mit einem sehr großen technischen und finanziellen Aufwand verbunden. Welchen Trick Striebel in Quebec zeigen will, hören Sie im Interview.