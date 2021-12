Kinder heißen wieder Emma oder Klara, Theo oder Emil, Wohnungen und In-Bars sehen aus, als wäre Omas Wohnzimmer ausgeräumt worden und Secondhand-Kleider sind jetzt cooler Vintage-Look. Die Vergangenheit wird in vielen Bereichen neu aufgelegt - Retro ist Trend. War früher also - wenn nicht alles – so doch vieles besser? Ist der Boom der Nostalgie mehr als verklärende Rückschau in die Vergangenheit?