Wenn in den Impfzentren abends ein paar Impfdosen übrig bleiben, dann bietet es sich eigentlich an, diesen Impfstoff noch zu nutzen. Warum also nicht an Menschen verimpfen, die ihn gerade dringend brauchen. Zum Beispiel an die Polizei. Polizisten haben viel Kontakt mit Menschen und immer mehr Beamte stecken sich bei der Arbeit mit dem Coronavirus an. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hält von so einem Vorgehen nichts, hat er im SWR gesagt. Er plädiert für geplante Impfungen - nicht für eine Impfstoffvergabe nach dem Zufallsprinzip. SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem hat darüber mit Sabrina Kunz gesprochen. Sie ist die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei GdP.