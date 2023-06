Reporter ohne Grenzen: Schutz gegen Spähsoftware wie Pegasus bitter notwendig

Pegasus heißt die derzeit wohl bekannteste Späh- und Überwachungssoftware, die auch in mehreren europäischen Staaten bereits zum Einsatz gekommen ist. Entwickelt und vertrieben von einem israelischen Unternehmen sind Pegasus und Co ganz offenbar gern genutzte Werkzeuge, um Oppositionelle, Journalisten oder Anwälte auszuspähen. Mit der Spyware hat sich mittlerweile auch ein EU-Untersuchungsausschuss beschäftigt, der am Donnerstag (15. Juni) seinen Abschlussbericht vorgelegt hat. Dabei ging es vor allem darum, ob und wie man solche Software in der EU kontrollieren kann. Über die Ergebnisse hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Helene Hahn gesprochen. Sie ist Referentin für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen.