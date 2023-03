Rentenreform: Wie eng wird es für Macron?

In Frankreich dauert der Protest nach der umstrittenen Durchsetzung der Rentenreform ohne finale Abstimmung im Parlament an. Dort muss sich am Montagnachmittag die Regierung von Ministerpräsidentin Elisabeth Borne zwei Misstrauensanträgen vom rechtsnationalen "Rassemblement National" (RN) und der kleinen Zentrumspartei "Liot" stellen. Es gilt jedoch als wenig wahrscheinlich, dass einer der Anträge Erfolg hat.

Trotzdem bleibe die Situation für Präsident Emmanuel Macron schwierig, sagt Christophe Arend, ehemaliger Abgeordneter in der französischen Nationalversammlung für Macrons Partei "Renaissance". Frankreich befinde sich wegen des Ukraine-Kriegs in einer wirtschaftlichen Krise. Mit der Rentenreform wolle die Regierung gegensteuern, damit sich diese Krise nicht noch verschärfe. Aufgrund des Widerstands sei es jetzt aber fraglich, ob der Präsident weitere Reformen überhaupt in Angriff nehmen könne.

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen erklärt Christophe Arend, warum es in Frankreich schwieriger ist als in Deutschland, einen politischen Konsens zu finden.