Warum Campen in Deutschland immer beliebter wird

Camping ist total angesagt - spätestens seit Corona. Dennoch überraschend: Im vergangenen Jahr waren auf deutschen Campingplätzen so viele Menschen wie noch nie. Fast 43 Millionen Übernachtungen hat das Statistische Bundesamt gezählt.

Zu den Gründen sagt der Tourismus-Statistiker Dominik Asef: "Das kann an den Campingplätzen selbst liegen, es kann auch mit dem Klimawandel zu tun haben - in vielen südlichen Ländern sind die Sommer ja oft unerträglich heiß, während es bei uns noch eher milde ist und sich die Saison auch verlängert". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg verrät der Experte die derzeit beliebtesten Camping-Regionen in Deutschland. Hören Sie außerdem ein Interview mit Juliane Klüßendorf vom Campingplatz am Clausensee im Pfälzer Wald. Sie weiß, was Profi-Camper, Familien und Naturliebhaber von einem guten Campingplatz erwarten.

"Seit Corona hat sich das stark verändert. Viele Menschen möchten freier sein, und auch mobiler. Das gilt vor allem für Familien mit mehreren Kindern".

Zu den beliebtesten Camping-Fahrzeugen in Deutschland gehört das Wohnmobil. Zwischen 2023 und 2024 ist die Zahl der Wohnmobile um 70.000 gestiegen - auf mehr als 900.000. Damit hat sich der deutsche Wohnmobil-Bestand seit 2017 verdoppelt. Sollte dieser Trend anhalten, dürfte die Millionenmarke spätestens 2026 geknackt werden.

Wohnmobile gibt es in mehreren Formen: Camper Vans, Kastenwagen, teil- oder vollintegrierte Wohnmobile oder solche mit Schlafplätzen über dem Fahrerbereich, so genannte Alkoven-Wohnmobile.