Rekordergebnis bei AfD - doch was nützt das ohne Koalitionspartner?

Klare Gewinnerin bei der Bundestagswahl: die AfD. Mit 20,8 Prozent hat sie das Ergebnis im Vergleich zur Wahl 2021 fast verdoppelt. Damit wird die AfD die zweitstärkste politische Kraft im neuen Bundestag. Doch was nützt das, wenn keine andere Partei eine Koalition mit der AfD eingehen will? Für Sebastian Münzenmaier, AfD-Spitzenkandidat für Rheinland-Pfalz, sind die Vorteile für seine Partei dennoch klar: mehr Sitze in Ausschüssen, mehr Redezeit und eine deutlich höhere Präsenz, nennt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Münzenmaier erwarte, dass die Union auf die AfD zukommt - schließlich würden die Wähler eine Wende in der Migrationspolitik wollen, sagt er. Außerdem habe die Union bereits vieles von der AfD übernommen. Mützenmaier setzt darauf, dass die Brandmauer gegenüber der AfD fallen wird – zuerst in den Ländern, am Ende stehe dann aber der Bund.