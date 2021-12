Reisen in der Corona-Pandemie - Tipps vom Experten

Einfach nur weg – das ist die Devise vieler Menschen offenbar gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. Doch geht das überhaupt? Welcher Urlaub ist wo möglich?

Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband sieht die Situation derzeit durchaus zwiespältig. Zwar seien Reisen in viele Länder wieder möglich und die Reisebuchungen bestätigten auch, dass die Menschen wieder gerne in den Urlaub fliegen oder fahren möchten. Dennoch, so Schäfer in SWR Aktuell, sollte man sich vor einer Buchung über die genaue Situation in dem entsprechenden Reiseland im Reisebüro beraten lassen und auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes erkundigen. Stark nachgefragt seien derzeit Länder, in denen es eine "Sonnengarantie" gebe. Das seien die Kanaren, die Malediven, Ägypten oder auch Florida in den USA.

Pauschalreise besser als eine individuelle Buchung

Wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für ein Land ausgesprochen hat, sei das ein Indiz dafür, dass eine Reise dorthin nicht möglich ist, sagt Schäfer. Deshalb hätten die Reiseveranstalter in der Pandemie "sehr flexible Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen aufgelegt." In vielen Fällen könne man bis zu acht Tagen vor Antritt einer Reise noch kostenfrei umbuchen oder stornieren. Und das sogar, ohne einen Grund dafür angeben zu müssen. Allerdings müsste dafür manchmal ein "Flex-Tarif" hinzugebucht werden. Manchmal sei der aber auch bereits im Reisepreis enthalten.

Preise bleiben stabil - Spartipp vom Experten

Über das Jahr hinweggesehen, seien die Preise für einen Urlaub "sehr stabil", sagt Schäfer. Besonders über Weihnachten und in den Ferienzeiten sei auch in der Corona-Pandemie mit hohen Preisen zu rechnen. Allerdings gebe es auch Länder, "die um die Kunden buhlen." Es sei deshalb immer ratsam, sich genau zu erkundigen, so der Reiseexperte. Er hat auch noch einen Tipp parat: Für den Abflug könne man zum Beispiel auf ein Bundesland ausweichen, in dem die Ferien noch nicht begonnen haben oder bereits zu Ende seien. Hier ergebe sich möglicherweise ein Sparpotenzial.