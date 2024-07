Es ist Sommer! In Rheinland-Pfalz haben die Ferien schon angefangen, in Baden-Württemberg ist es in wenigen Tagen so weit. Wer Ausflüge macht oder verreist, will die Zeit natürlich genießen. Ans Krankwerden denkt man ungern, doch es hilft, vorbereitet zu sein: Deshalb gehört die Reiseapotheke auf jeden Fall mit ins Gepäck. Was da drin sein sollte, hat SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel mit Lothar Zimmermann, Arzt und Journalist, besprochen.