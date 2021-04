Die Einreise per Flugzeug nach Deutschland ist aktuell nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich – auch die Rückreise aus sogenannten Nicht-Risiko-Gebieten wie Mallorca. Das ist nach Ansicht von Kerstin Heinen, Pressesprecherin des Deutschen Reiseverbands, keine optimale Lösung. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart hat sie erklärt, dass bestehende Regelungen sich am tatsächlichen Infektions-Geschehen orientieren sollten – vor allem wenn es sich um eine Testpflicht für Urlauber aus Mallorca handle, einem Land mit einer aktuellen Inzidenz von unter 30. Man müsse zurück zu einer risikobasierten Systematik. Was Urlauber vor dem Heimflug beachten müssen und wo sie sich testen lassen können, erklärt Kerstin Heinen weiter in SWR Aktuell.