Reiner Meutsch erhält rheinland-pfälzischen Kinderschutzpreis

Der Gründer der rheinland-pfälzischen Stiftung "Fly and Help", Reiner Meutsch, erhält den Kinderschutzpreis des Landes Rheinland-Pfalz. Der Westerwälder hat mit seiner Stiftung in den vergangenen elf Jahren rund 560 Schulen in Entwicklungsländern gebaut. Allein in diesem Jahr seien trotz Corona-Pandemie 100 neue Schulen entstanden - etwa in Afrika, Asien oder Lateinamerika, so Meutsch. Angefangen hat alles, als er in mit seinem eigenen Flugzeug die Welt umrundete. Wie sich ab dann alles entwickelte und welche Momente ihn besonders berührten, erzählt Meutsch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.