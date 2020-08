Pascal Thibaut, Berlin-Korrespondent für Radio France Internationale hat mit Erstaunen auf die Corona-Proteste am Wochenende in der Bundeshauptstadt reagiert. Im SWR fragte Thibaut: "Warum gibt es diese Mobilisierung in einem Land, in dem es keine Notsituation wie im Osten Frankreichs im Frühjahr gab?" Bilder von Extremisten, die Reichskriegsflaggen vor dem Deutschen Bundestag schwenken, würden in Frankreich einen Schock auslösen. "Da fragt man sich, ob die Demokratie in Deutschland in Gefahr ist!" Gleichzeitig müsse man im Kopf haben, dass es sich um eine kleine Minderheit handelt." Im Vergleich zu Deutschland seien die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Frankreich sehr viel kleiner. Und das, obwohl Frankreich in Sachen Demonstrationen einiges zu bieten habe, wie die "Gelbwesten-Proteste" gezeigt hätten. Das sagte der französische Journalist Pascal Thibaut im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.