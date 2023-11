"Rattenbekämpfungswoche" in Heilbronn

Die Stadt Heilbronn hat wieder die 'Rattenbekämpfungswoche' ausgerufen – nicht, weil es dort gerade besondere Probleme mit Ratten gäbe, sondern weil das dort ohnehin zweimal pro Jahr so passiert. Darauf weist Harald Wild, Sachgebietsleiter im Ordnungsamt Heilbronn, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph hin. Das bedeutet, nach einer Besprechung verschiedener Ämter werden "Gewässer, Kanalisation, Fernwärme, städtische Grundstücke gezielt mit Köderboxen belegt", so Wild. Auch wenn es immer wieder Kritik von Tierschützern gibt, hält es Wild für richtig und wichtig, solche Aktionen "im Rahmen des Infektions- und Bevölkerungsschutzes" regelmäßig durchzuführen, denn "die Ratte ist ein Krankheitsüberträger" und in Großstädten immer anzutreffen: "Die Ratte ist ein Kulturfolger. (…) Wo Futter ist, sind auch Ratten." Für die Bekämpfung der Ratten wird ein spezielles Gerinnungsgift eingesetzt, das mehrmals aufgenommen werden muss und zeitverzögert wirkt, erklärt Wild. Um sicher zu gehen, dass keine Menschen oder andere Tiere durch das Gift zu Schaden kommen, sind "die Köderboxen abgeschlossen und so konstruiert, dass da nur Ratten reinkommen". Die Heilbronner Bürgerinnen und Bürger sind in der 'Rattenbekämpfungswoche' aufgerufen, besonders aufmerksam zu sein, was möglichen Rattenbefall angeht, und sich dann an die Stadt oder professionelle Schädlingsbekämpfer zu wenden. Immer wieder versuchen Menschen auch auf eigene Faust, Ratten zu bekämpfen. Davon rät der Sachgebietsleiter im Heilbronner Ordnungsamt dringend ab: "Die gehen in den Baumarkt, holen sich dort Rattengift, das kaum wirkungsvoll ist, und streuen das in den Garten. Das führt dann zu Sekundärvergiftungen von Hunden und Katzen."