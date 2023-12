Das Bild kennt jeder: Vor Schulen bilden sich frühmorgens und am Mittag große Pulks von Autos, weil Eltern ihre Kinder bringen oder holen. Das ist nicht ungefährlich. Ein Aktionsbündnis hat jetzt ein Rechtsgutachten zur Einrichtung so genannter Schulstraßen vorgestellt - das sind temporäre Sperrungen für den Autoverkehr im Bereich von Schulen. Warum braucht es dafür ein Rechtsgutachten? "Kommunen, Schulen und Elterninitiativen scheitern oft an juristischen und verwaltungsrechtlichen Hürden - hier wollen wir Hilfestellung leisten", sagte Anika Meenken, Expertin für Mobilitätsbildung beim Verkehrsclub Deutschland im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Hören Sie in dem Gespräch auch, wie Schulstraßen in Deutschland konkret und rechtssicher umgesetzt werden können.