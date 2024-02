Rechtsaußen: wie neonazistische Gruppen ihre Macht ausbauen

per Mail teilen

Viel wird gerade diskutiert über die AfD und deren Höhenflug. Doch leider ist die Partei nicht die einzige Gefahr, die von rechter Seite droht. Es gibt in Deutschland ein dichtes Netzwerk von großen und kleinen neonazistischen Gruppen, die vor allem eines wollen: den politischen Umsturz. Durch die hohen Umfragewerte der AfD sehen auch sie sich im Aufwind. Wie agieren diese rechten Gruppierungen? Wie groß ist ihr politischer Einfluss? Und an welchen düsteren Zukunftsplänen für Deutschland arbeiten sie? Darum geht es im SWR Aktuell Kontext: "Rechtsaußen: "Wie neonazistische Gruppen in Deutschland ihre Macht ausbauen" mit Tanja Kohler