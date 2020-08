per Mail teilen

Bei der Anti-Corona-Demonstration in Berlin hatten am Samstag mehrere Menschen auf den Stufen des Reichstagsgebäudes Reichsflaggen geschwenkt. Die Aktion wurde über alle Parteigrenzen hinweg verurteilt. Der stellvertretende innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lars Castellucci, sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll:"Wir müssen schon schauen, dass wir sowas in Zukunft verhindern." Allerdings dürfe man sich auch nicht "verbarrikadieren". Die Reichstagskuppel sei schließlich ein Besuchermagnet. Auch sei es nicht erträglich, dass ständig "ein Ring von Polizisten" um die Gebäude stehen müsse."