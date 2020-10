Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist zuversichtlich, seine Gesetzesinitiative zum Recht auf mobiles Arbeiten durch den Bundestag zu bringen. Der Entwurf sieht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wo es möglich ist, einen Rechtsanspruch auf mindestens 24 Tage Homeoffice im Jahr vor. Stefan Sell, Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung an der Hochschule Koblenz, hat in SWR Aktuell auf Vorbehalte hingewiesen, die Arbeitgeber und Gewerkschaften gleichermaßen gegen die Homeoffice-Pläne hätten. Unternehmer machten sich Sorgen wegen Eingriffe in ihr Recht auf Selbstbestimmung. Gewerkschaften hätten Einwände, weil sie eine Aushöhlung in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz befürchteten. Das Gespräch führte SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.