Reanimation als Schulfach – wie realistisch ist die JRK-Forderung?

Erste Hilfe kann Leben retten – und trotzdem wissen viele Menschen nicht wie es geht. Das soll sich in Zukunft ändern und so fordert das Jugendrotkreuz Wiederbelebung als Schulfach. Mindestens zwei Stunden pro Jahr. "Wir setzen genau da an, wo junge Menschen sind: In den Schulen", sagt Marcel Bösel, Bundesleiter des Jugendrotkreuzes. Es gehe darum, dass junge Menschen lernen, andere zu reanimieren und im Notfall richtig zu helfen.

Vor 100 Jahren ist das Jugendrotkreuz als eigenverantwortlicher Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes gestartet. Mittlerweile engagieren sich nach Verbandsangaben rund 160.000 junge Menschen im Alter von 6-27 Jahren für Gesundheit, Umwelt, Frieden und internationale Verständigung. Man habe bereits viel erreicht, sagt Bösel. Aber, es gebe auch noch viele Herausforderungen.

Das Vorhaben, dass Wiederbelebung es als Schulfach in den Lehrplan aller Länder schafft, hält der Bundesleiter des Jugendrotkreuzes für realistisch. Vorreiter ist das Land Niedersachsen, wo zwei Stunden Reanimationsunterricht pro Jahr ab der 7. Klasse bald Pflicht sind. Woher Bösel seinen Optimismus nimmt, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr.