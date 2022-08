Reallohnverlust: "In allen EU-Ländern haben Beschäftigte weniger in der Tasche"

per Mail teilen

Die SPD-nahe Hans-Böckler-Stiftung geht davon aus, dass die Reallöhne in der EU in diesem Jahr um bis zu 2,9 Prozent schrumpfen. Malte Lübker ist Lohnexperte der Hans-Böckler-Stiftung. Zu den Gründen sagt er im SWR: "Die Nominallöhne wachsen weiter mit drei bis vier Prozent, wie vor der Inflationskrise. Gleichzeitig ziehen die Preise aber deutlich an. Unterm Strich bleibt für die Beschäftigten ein deutlicher Reallohnverlust." Lübker hält deshalb hohe Lohnforderungen für gerechtfertigt. Warum er keine Sorge hat, dass hohe Tarifabschlüsse die Inflation weiter anheizen könnten, hat er im Gespräch mit SWR2-Moderatorin Vanja Weingart erläutert.