Razzia gegen Reichsbürger - was bis jetzt bekannt ist

Gegen die Reichsbürger-Szene hat heute früh eine bundesweite Razzia begonnen. Es handelt sich um einen der größten Polizeieinsätze gegen eine mutmaßliche terroristische Vereinigung, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Vor allem in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Niedersachsen sind etwa 3.000 Beamte im Einsatz. 25 Menschen sollen bereits festgenommen worden sein, das hat eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitgeteilt.

Der ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt beobachtet für uns die Razzia. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit ihm gesprochen.