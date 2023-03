Raus aus der Bildungskrise: "Ohne Geld wird’s nicht funktionieren"

per Mail teilen

Das deutsche Bildungssystem steckt in einer tiefen Krise - das hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) gesagt. Auf einem Bildungsgipfel soll auf ihre Einladung hin über Wege aus der Krise debattiert werden. Wie es mit der Bildung aus Elternsicht weitergehen sollte, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Michael Mittelstaedt gesprochen. Er ist Vorsitzender des Landeselternbeirates in Baden-Württemberg und sieht in den von SPD-Chefin Saskia Esken geforderten 100 Milliarden Euro Bildungssondervermögen einen "richtigen Schritt", warnt aber auch: "Man muss vorher ganz klar definieren, wohin das Geld fließen soll." Wo er den dringendsten Bedarf sieht, erklärt er im Interview.