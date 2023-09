Raus aus dem staatlichen System: Privatschulen boomen

Knapp 6.000 Privatschulen gibt es in Deutschland. Die sind aktuell beliebter als jemals zuvor. Das merkt man an den Einschulungszahlen, denn die steigen von Jahr zu Jahr. Eltern zahlen im Schnitt etwa 2.000 Euro pro Jahr und Kind, um es auf eine private Schule schicken zu können. Der Journalist und Bildungsexperte Armin Himmelrath nennt verschiedene Gründe für die Entscheidung für eine Privatschule. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt er die Hintergründe des Booms an Privatschulen und warum es nicht immer nur am Verdruss über das staatliche Schulsystem liegt.