Verband Deutschen Reeder sieht Seeschifffahrt in absoluter Krise ++ Was ein SWR-Bahnexperte vom neuen Tarif-Angebot hält: Sind Streiks damit vom Tisch? ++ Zum Tod von Günther Fielmann: Optiker, Milliardär, stolzer Vater, braver Sohn ++ Börse: Inflation in der Eurozone steigt