Raketen für die Stratosphäre: Wozu braucht es Arrow 3?

Israel kann das Raketenabwehrsystem "Arrow 3" an Deutschland verkaufen. Die USA als Mitentwickler haben dafür die Erlaubnis erteilt. Knapp vier Milliarden will die Regierung in das neue System investieren, mit dem Raketen in großen Höhen abgefangen werden können - sogar außerhalb der Atmosphäre. Doch wer schießt überhaupt in 100 Kilometern Höhe? Der Sicherheitsexperte Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München erklärt die Ausgangslage im SWR2 Aktuell-Interview: “Nach dem aktuellen Kenntnisstand gibt es keine russischen Systeme, die für Deutschland und Europa eine Bedrohung darstellen würden.” Arrow 3 sei insofern eine “interessante Initiative” im Rahmen der Zeitenwende und des “European Sky Shield” angesichts zukünftiger Bedrohungen. Warum Deutschland die Milliarden nicht anders investiert - etwa in das bewährte Patriot-Raketenabwehrsystem -, erklärt der Politikwissenschaftler im Gespräch mit Moderator Gerhard Leitner.