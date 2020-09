Selten standen Wissenschaftler so im öffentlichen Scheinwerferlicht wie während dieser Corona-Pandemie. Allen voran der Leiter der Virologie an der Berliner Charité Christian Drosten. Ihm sei es gelungen, "komplexe naturwissenschaftliche und epidemiologische Zusammenhänge allgemeinverständlich darzulegen", so die Begründung des Beirats. Mit dem Sonderpreis des Deutschen Radiopreises ehrte die Jury seine Mitwirkung an dem Podcast "Coronavirus-Update" unserer Kollegen von NDR info. Ranga Yogeshwar ist Wissenschaftler und Journalist. Er war wenig überrascht von der Auszeichnung. Mit ihm hat sich SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel über die Bedeutung dieses Preises für Wissenschaft, Politik und Medien unterhalten.