Unter vielen Häusern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz tritt das unsichtbare Edelgas Radon aus. Es ist leicht radioaktiv- und deswegen kann es, wenn es sich in Wohnräumen ansammelt, gefährlich für die Gesundheit werden. Wie hoch das Risiko ist und was Hausbesitzer und -bewohner machen können, erklärt David Beck aus der SWR- Wissenschaftsredaktion im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem