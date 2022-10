Die Weinlese 2022 geht zu Ende. Gute Qualität in kleinen Mengen, heißt es zumeist. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Klimawandel auch den Winzern zu schaffen macht. Ohne künstliche Bewässerung wäre in diesem Jahr in vielen Lagen nicht mehr viel gegangen. In SWR Aktuell Kontext gehen wir der Frage nach, wie es mit dem Weinbau weitergehen wird – in Zeiten des Klimawandels. Bei uns – und darüber hinaus. mehr...