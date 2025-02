Nach dem Quadrell: So beeinflussen TV-Runden das Ergebnis der Bundestagswahl

Vier Kanzlerkandidaten haben sich eine Woche vor der Bundestagswahl bei RTL zum "Quadrell" getroffen: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grünen) und Alice Weidel (AfD). Inhaltlich ging es um Migration aber auch um die Wirtschaft und um soziale Fragen.

Prof. Jürgen Maier von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau erforscht die Wirkung solcher TV-Runden. Dabei nutzt er auch eine App namens Real-Smart. In dieser können die Nutzer den Auftritt der jeweils Antretenden in Echtzeit bewerten, außerdem werden von den Forschenden noch gezielt Fragen gestellt. "Kompetenz und Führungsstärke sind wichtig. Aber eine gewisse Sympathie sollte ein Kandidat auch haben", sagt Maier in SWR Aktuell. So sei die Wirtschaftskompetenz sehr stark bei Friedrich Merz angesiedelt, während Habeck mit Sympathie punktet. In der App ist nach dem "Quadrell" laut Maier folgendes zu beobachten:

27 Prozent der Teilnehmer veränderten ihre Wahlabsicht, 13 Prozent zeigten eine Veränderung bei der Kanzlerpräferenz.

Warum diese Werte dennoch nicht zwangsläufig auf das Wahlergebnis schließen lassen, erklärt der Politikwissenschaftler im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.